Групу оголених українок затримали в Дубаї. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n152794-grupu-golyh-ukrayinok-zatrymaly-v-dubayi-yim-zagrojuie-turma-video.html

Ракурс

Група дівчат з України, Білорусі та Росії постане перед судом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У суботу, 3 квітня, в соцмережах з’явилися відеоролики і фотографії оголеної фотосесії на балконі популярного готелю Dubai Marina — група дівчат позували на камеру абсолютно голими. Такі розпусні кадри обурили громадськість, і в цей же день правоохоронці затримали 40 моделей за порушення норм суспільної моралі. Серед затриманих виявилося 11 українок. Про це 5 квітня повідомляє «ВВС News Україна» із посиланням на Міністерство закордонних справ.

У дипломатичному відомстві додали, що українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи. У середу, 6 квітня, український консул має відвідати затриманих.

У генконсульстві Росії в коментарі РІА «Новости» зазначили, що серед затриманих восьмеро громадян Росії, в тому числі й ініціатор зйомки. Тепер затриманим моделям загрожує до шести місяців позбавлення волі, організатору зйомки — до 1,5 року тюрми.

Крім того, дівчатам загрожує штраф в розмірі 5 тис. дирхамів (майже 1 тис. 390 дол.) на кожну, а організатору — 50 тис. дирхамів (близько 14 тис. дол.). Не виключено, що влада Еміратів може помилувати затриманих дівчат у зв’язку з настанням Рамадану.

Нагадаємо, перед президентськими виборами в США модель та YouTube-блогер Тана Монжо обіцяла свої відверті фото кожному, хто проголосує за кандидата у президенти Джо Байдена.