Проверку работ Шкарлета на плагиат ОАСК признал противоправной - детали

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Ракурс

Проверку на плагиат научных работ министра образования Сергея Шкарлета, в которых ранее было найдено 90% текстовых заимствований, скандальный Окружной админсуд Киева признал противоправной.

По моему иску против Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) принято решение о незаконности действий комитета по вопросам этики. ОАСК «признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник» в ряде моих научных работ, — сообщил глава Министерства образования и науки 5 апреля в Телеграм.

Речь идет не об опровержении наличии фактов плагиата, а о «противоправности» самой проверки работ главы МОН. В то же время Шкарлет такое решение суда назвал победой, а оппонентов поздравил с фиаско.

Я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом… На некоторое время комитет по вопросам этики НАОКВО превратился в инструмент манипуляций… Злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добродетели, — заявил Шкарлет.

Он также заверил в необходимости искоренения «подобной практики», вероятно, говоря о работе НАОКВО.

Считаю эту историю исчерпанной… Законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат, считаю уместным, — резюмировал министр.

Напомним, в свое время в работах Шкарлета обнаружили 90% скопированного текста. Шкарлет — бывший ректор «Черниговской политехники», он был депутатом облсовета от Партии регионов, баллотировался и от БПП. Министр отрицает наличие плагиата в своих работах.