Перевірку праць Шкарлета на плагіат в ОАСК визнали протиправною — деталі

https://racurs.ua/ua/n152793-perevirku-prac-shkarleta-na-plagiat-v-oask-vyznaly-protypravnou-detali.html

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Перевірку на плагіат наукових праць міністра освіти Сергія Шкарлета, у роботах котрого раніше було знайдено 90% текстових запозичень, скандальний Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною.

За моїм позовом проти Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) схвалено рішення про незаконність дій комітету з питань етики. ОАСК «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці моїх наукових робіт, — повідомив очільник Міністерства освіти та науки 5 квітня у Телеграм.

Йдеться не про спростування наявності фактів плагіату, а про «протиправність» самої перевірки робіт глави МОН. Водночас Шкарлет таке рішення суду назвав перемогою, а опонентів привітав з фіаско.

Я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом… На деякий час комітет з питань етики НАЗЯВО перетворився на інструмент маніпуляцій… Зловживання повноваженнями та особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні засади академічної доброчесності, — заявив Шкарлет.

Він також запевнив в необхідності викорінення «подібної практики», ймовірно, говорячи про роботу НАЗЯВО.

Вважаю цю історію вичерпаною… Законопроект народних депутатів про заборону обіймати посади в Кабміні особам, у чиїх роботах виявлено плагіат, вважаю доречним, — резюмував міністр.

Нагадаємо, свого часу у роботах Шкарлета виявили 90% копійованого тексту. Шкарлет — колишній ректор «Чернігівської політехніки», він був депутатом облради від «Партії регіонів», балотувався і від БПП. Міністр заперечує наявність плагіату у своїх роботах.