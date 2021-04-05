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Ракурс
Зеленський зустрінеться з Макроном та Меркель через Донбас. Фото: Обозреватель

Зеленський зустрінеться з Макроном та Меркель через війну на Донбасі — Єрмак

5 кві 2021, 16:30
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Володимир Зеленський, президент України, хоче обговорити війну на Донбасі з лідерами Європи.

Глава держави зацікавлений у проведенні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це 5 квітня в коментарі «Суспільному» заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Є значний перелік питань, які мають обговорити лідери трьох країн. Тому думаю, що ця зустріч обов‘язково відбудеться найближчим часом, — зазначив він.


Керівник ОПУ додав, що розмова керівників Німеччини, Франції та Росії, яка відбувалася минулого тижня й стосувалася Донбасу, є «звичайною практикою, коли лідери трьох держав обговорювали великий спектр питань». Єрмак наголошує, що спроба сплутати цю подію із «Нормандським форматом» переговорів — груба маніпуляція.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель наприкінці березня обговорили ситуацію на Донбасі. Переговори відбулися без президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Ракурс


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