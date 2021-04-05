Вуличні радари навчать рятувати пішоходів від ДТП, фото — Популярная техника

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Вуличні радари для виявлення пішоходів навчать рятувати їх від ДТП. Встежити за пішоходами, особливо в темний час доби, буває непросто.

Нова система, розташована поблизу жвавих переходів, попереджатиме водіїв про людей, що рухаються, або навіть екстрено гальмуватиме авто.

Винахід для виявлення пішоходів розробляється в рамках проекту HORIS трьома відділеннями німецької дослідницької групи Університету Фраунгофера.

Технологія складається з підключених до інфраструктури радарів, які можуть бути встановлені в місцях з інтенсивним пішохідним рухом — автобусні зупинки, зони поруч зі школами або багатолюдні пішохідні переходи.

Скануючи цільову область 100 разів в секунду, кожний датчик здатний спочатку ідентифікувати об'єкт як людину, а потім визначити швидкість його руху і напрямок, в якому він йде або біжить. Якщо радар визначає, що людина направляється до дороги на дуже великій швидкості, він генерує спеціальний сигнал.

Такий бездротової сигнал уловлюватиметься системою зв’язку між транспортом і об'єктом інфраструктури (vehicle-to-infrastructure — V2I) у найближчих автомобілях. У відповідь на це автомобілі можуть видавати звуковий або візуальне попередження водієві, якщо він ризикує збити пішохода. Система, можливо, навіть автоматично буде активувати гальма транспортних засобів.

Хоча технологія все ще перебуває в стадії розробки, вчені вже продемонстрували її роботу на автобусній зупинці в кампусі Технологічного університету Інгольштадта. Там система, що складається з двох радарів, змогла відстежувати до восьми чоловік одночасно, визначаючи, чи рухається хтось із них у бік дороги.