Уличные радары научат спасать пешеходов от ДТП, фото — Популярная механика

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Ракурс

Уличные радары для обнаружения пешеходов научат спасать людей от ДТП. Уследить за пешеходами, особенно в темное время суток, бывает непросто.

Новая система, расположенная вблизи оживленных переходов, призвана предупреждать водителей о людях, движущихся или даже экстренно тормозить авто.

Изобретение для обнаружения пешеходов разрабатывается в рамках проекта HORIS тремя отделениями немецкой исследовательской группы Университета Фраунгофера.

Технология состоит из подключенных к инфраструктуре радаров, которые могут быть установлены в местах с интенсивным пешеходным движением — автобусных остановок, зон рядом со школами или многолюдных пешеходных переходов.

Сканируя целевую область 100 раз в секунду, каждый датчик способен сначала идентифицировать объект как человека, а затем определить скорость его движения и направление, в котором он идет или бежит. Если радар определяет, что человек направляется к дороге на очень большой скорости, он генерирует специальный сигнал.

Такой беспроводной сигнал улавливаться системой связи между транспортом и объектом инфраструктуры (vehicle-to-infrastructure — V2I) в ближайших автомобилях. В ответ на это автомобили могут выдавать звуковое или визуальное предупреждение водителю, если он рискует сбить пешехода. Система, возможно, даже сможет автоматически активировать тормоза транспортных средств.

Хотя технология все еще находится в стадии разработки, ученые уже продемонстрировали ее работу на автобусной остановке в кампусе Технологического университета Ингольштадта. Там система, состоящая из двух радаров, смогла отслеживать до восьми человек одновременно, определяя, движется ли кто-то из них в сторону дороги.