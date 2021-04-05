Зеленский встретится с Макроном и Меркель из-за Донбасса. Фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, хочет обсудить войну на Донбассе с лидерами Европы.

Глава государства заинтересован в проведении встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом 5 апреля в комментарии «Общественному» заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Есть значительный перечень вопросов, которые должны обсудить лидеры трех стран. Поэтому думаю, что эта встреча обязательно состоится в ближайшее время, — отметил он.



Руководитель ОПУ добавил, что разговор руководителей Германии, Франции и России, который проходил на прошлой неделе и касался Донбасса, является «обычной практикой, когда лидеры трех государств обсуждали большой спектр вопросов». Ермак отмечает, что попытка спутать это событие с «нормандским форматом» переговоров — грубая манипуляция.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в конце марта обсудили ситуацию на Донбассе. Переговоры состоялись без президента Украины Владимира Зеленского.