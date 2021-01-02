Зеленский и Макрон. Фото: Украинская правда

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Ракурс

Эммануэль Макрона и Джузеппе Конте, президент Франции и премьер-министр Италии, должны посетить Украину в этом году. Французского лидера ожидают увидеть уже в первой половине года.

Во время визита лидера государства планируют обсудить ряд новых экономических проектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, в Офисе Зеленского готовятся к содержательным переговорам на высшем уровне. Жовква отметил, что визит премьера Италии рассчитывают учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у него с украинским лидером Зеленским.

Кроме того, Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США.

На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году, — написал замглавы ОП.



Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время звонка лидеры государств обсуждали налаживание производства медицинских товаров в Европе, в частности, Франции.

Сообщается, что Зеленский предложил Макрону производить медицинские товары для стран Европы, страдающих от второй волны пандемии. Украина предлагает производство медицинских масок, халатов и дезинфекторов для рук.