Макрон. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148543-u-novomu-roci-do-ukrayiny-zavitaie-makron-ta-konte-ofis-zelenskogo.html

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Еммануель Макрон і Джузеппе Конте, президент Франції та прем'єр-міністр Італії, мають відвідати Україну у цьому році. На французького лідера очікують у першій половині року.

Під час візиту лідера держави планують започаткувати низку нових економічних проектів. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, в Офісі Зеленського готуються до змістовних переговорів на найвищому рівні. Жовква зазначив, що на візит прем'єра Італії розраховують з огляду на тісні дружні відносини, які встановились у нього з українським лідером Зеленським.

Крім того, Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США.

На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США. Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році, — написав замглави ОП.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час дзвінка лідери держав обговорювали налагодження виробництва медичних товарів у Європі, зокрема, Франції.

Повідомляється, що Зеленський запропонував Макрону виробляти медичні товари для країн Європи, які потерпають від другої хвилі пандемії. Україна пропонує виробництво медичних масок, халатів та дезінфекторів для рук.