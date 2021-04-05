Причину повторного заражения COVID-19 назвали в Минздраве

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Повторное заболевание COVID-19 ученые связывают не только с изменениями возбудителя, но и с определенной патологией защиты в организме человека. Об этом сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Во-первых, повторные заболевания случались очень быстро, иногда срок составлял от 19 дней и до трех месяцев. Во-вторых, это развитие так называемого «длинного COVID-19» или «постковидного синдрома». Возникает вопрос: некоторые случаи можно оценивать как повторное заболевание или это активация возбудителя, который остался в организме, — рассказала Виноград.

По ее словам, большая часть заболеваний не могли быть подтверждены как повторные.

После секвенирования возбудителя по первому и второму случаю болезни только у некоторых возбудители оказались другими, — уточнила ученый.

Соответственно, повторные заболевания COVID-19 могут быть вызваны изменениями циркулирующих генотипов вирусов и особенностями иммунной системы человека, подвергающейся риску заражения.

В значительной степени это обусловлено определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы, так называемой первой линии защиты, — отметила эпидемиолог.



По ее словам, чаще всего повторные случаи заболевания коронавирусной болезнью происходят среди представителей профессиональных групп риска. Особенно это касается медиков.

Профессор напомнила о необходимости защищать «входные ворота» — верхние дыхательные пути и глаза — от возбудителя.