Для повторной прививки от коронавируса Минздрав ожидает вакцину AstraZeneca из Кореи

https://racurs.ua/n152785-dlya-povtornoy-privivki-ot-koronavirusa-minzdrav-ojidaet-vakcinu-astrazeneca-iz-korei.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. В Минздраве объяснили, что украинцы теоретически могут получить вторую дозу вакцины другого производства, но препарат должен быть одинаковый.

Например, если первый укол был препаратом AstraZeneca/Covishield, то следующий — тоже AstraZeneca, но необязательно индийского производства. Если первая доза была вакциной AstraZeneca/Covishield, вторую препаратом Pfizer-Biontech или CoronaVac/Sinovac делать нельзя.

Министерство здравоохранения в сообщении 5 апреля гарантировало, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.

Ранее Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должны начаться не раньше чем в середине мая для людей, которые были привиты в Украине первыми.

В Кабмине рассказали, что Украина ожидает в апреле получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Как известно, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

В Кабмине напомнили, что вакцины разных типов и созданы различными компаниями не являются взаимозаменяемыми.

Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.