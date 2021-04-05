Для повторного щеплення від коронавірусу МОЗ очікує вакцину AstraZeneca з Кореї

https://racurs.ua/ua/n152785-dlya-povtornogo-scheplennya-vid-koronavirusu-moz-ochikuie-vakcynu-astrazeneca-z-koreyi.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. У МОЗ пояснили, що українці теоретично можуть отримати другу дозу вакцини іншого виробництва, але препарат має бути однаковий.

Наприклад, якщо перший укол був препаратом AstraZeneca/Covishield, то наступний — теж AstraZeneca, але необов’язково індійського виробництва. Якщо перша доза була вакциною AstraZeneca/Covishield, другу препаратом Pfizer-Biontech або CoronaVac/Sinovac робити не можна.

Міністерство охорони здоров’я у повідомленні 5 квітня гарантувало, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

Раніше МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

В Кабміні розповіли, що Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

Як відомо, уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит.

У Кабміні нагадали, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.

Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.