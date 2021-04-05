Погода в Украине. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n152797-sneg-vozvraschaetsya-pogoda-v-ukraine-na-6-aprelya-karta.html

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Погода в Украине 6 апреля ухудшится, поскольку в западных областях прогнозируют снегопады. Облачность с прояснениями на остальной территории страны.

Ночью в западных и днем в центральных, восточных и южных областях прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. А на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за снегопадов ожидается значительная снеголавинная опасность. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 3° тепла, а днем воздух прогреется до 3−13° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северо-западный и юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 6 апреля ожидается с без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° тепла, а днем 10−12° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается с облачностью. Температуру воздуха ночью прогнозируют 1−3° с отметкой плюс, а днем обещают 10−12° тепла по Цельсию.

Погода в Одессе завтра будет облачной и относительно теплой. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 3−5° тепла, а днем обещают от 9−11° выше нуля.

Погодные условия во Львове 6 апреля ожидаются с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от 0° до 2° тепла, а днем обещают 3−5° тепла.

Погода в Карпатах во вторник будет с ветром и мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, а днем обещают 3−7° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в ближайшие дни испортится — на территорию страны идут циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады.