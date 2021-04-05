Украина оштрафовала Гугл на 1 млн грн. Фото: 3dnews.ru

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Украина оштрафовала «Гугл» на 1 млн грн из-за непредоставления в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

Штраф в размере на 1 млн грн наложили на ООО «Гугл», 99% которая принадлежит американской компании Google International LLC. Оштрафовали общество из-за того, что комитет больше года не получал востребованную информацию. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на решение временной административной коллегии АМКУ от 2 апреля.

Отмечается, что Антимонопольный комитет нуждался в этой информации из-за расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировке его аккаунта в приложении «Google Мой бизнес». Кроме того, в АМКУ отметили, что это сделало невозможным выполнение комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства О защите экономической конкуренции".

Уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за непредоставление информации по требованию комитета, ответчиком была предоставлена востребованная информация, что также учтено АМКУ при определении размера штрафа. Во избежание подобных санкций комитет в очередной раз акцентирует субъектам хозяйствования на необходимости неукоснительного соблюдения требований конкурентного законодательства, — добавили в АМКУ.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4184, который должен ввести налог на услуги соцсетей и интернет-корпораций. Автором законопроекта о введении НДС на услуги западных интернет-корпораций (Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix) стал нардеп Даниил Гетманцев.