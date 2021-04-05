Какие штрафы предусматриваются за отсутствие маски. Фото: vgr.by

https://racurs.ua/n152799-masochnyy-rejim-v-ukraine-za-chto-mogut-oshtrafovat-v-krasnoy-zone.html

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Масочный режим усилен в областях Украины, которые попали в «красную» зону карантина.

Украинцам запрещено находиться без масок или респираторов на территориях образовательных и медицинских учреждений, в подземных переходах и на остановках общественного транспорта. Также без масок нельзя быть на территориях общего пользования, если невозможно соблюсти физическую дистанцию не менее 1 м. За нарушение этих требований грозит штраф в размере от 170 до 255 грн.

Кроме того, Кабинет министров 24 марта 2021 года принял постановление № 270, которым чиновники увеличили срок, в течение которого украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны сделать ПЦР-тест, чтобы избежать самоизоляции. Теперь такой срок составляет 72 часа вместо 48 часов, как это было раньше.

Напомним, пешеходам-нарушителям масочного режима в Сумах не будут позволять двигаться по улицам. Городские власти решили разместить посты патрульных полицейских на центральных улицах Сум с целью контроля за соблюдением масочного режима горожанами.