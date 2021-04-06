Гугл дудл. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n152812-nosit-masky-pro-profilaktyku-koronavirusu-nagadav-google-foto.html

Ракурс

Профілактика COVID-19 стала темою нового дудла від компанії-розробника відомого пошуковика Google (Гугл), який з’явився на головній сторінці пошуковика 6 квітня.

У такий спосіб компанія вирішила нагадати про необхідність носити маски та дотримуватися карантинних обмежень. Відповідний дудл з’явився на головній сторінці пошуковика.





Представники компанії зобразили на дудлі букви слова «Google» та надягли на кожну з них маску, а також створили між ними соціальну дистанцію. Під час переходу на сторінку дудлу, компанія показує перелік профілактичних заходів для запобігання захворюванню на коронавірус. Серед них:

дотримуйтесь правил гігієни рук. Часто мийте руки водою з милом або обробляйте їх спиртовмісними антисептиками для рук;

тримайтеся на безпечній відстані від тих, хто чхає або кашляє людей;

носіть маску, коли перебуваєте в оточенні інших людей;

не торкайтеся руками до очей, рота або носа;

при кашлі або чханні прикривайте рот і ніс ліктьовим згином або хусткою;

якщо ви відчуваєте нездужання, залишайтеся вдома;

у разі підвищення температури, появи кашлю й задишки зверніться за медичною допомогою.

Також компанія порадила українцям дотримуватися обмежень, що були встановлені органами місцевого самоврядування та берегти своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День святого Патріка 2021 року пропонує відсвяткувати українцям компанія-розробник відомого пошуковика Google. До свята компанія створила незвичайний дудл у традиційних кольорах свята.