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Гугл дудл. Скриншот: Ракурс

Носите маски — о профилактике коронавируса напомнил Google (ФОТО)

6 апр 2021, 10:12
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Профилактика COVID-19 стала темой нового дудла от компании-разработчика известного поисковика Google (Гугл), который появился на главной странице поисковика 6 апреля.

Таким образом компания решила напомнить о необходимости носить маски, и соблюдать карантин. Соответствующий дудл появился на главной странице поисковика.

Гугл дудл. Скриншот: РакурсПредставители компании изобразили в дудле буквы слова «Google» и надели на каждую из них маску, а также создали между ними социальную дистанцию. При переходе на страницу дудла, компания показывает перечень профилактических мероприятий для предотвращения заболевания коронавирусом. Среди них:


  • соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащими антисептиками для рук;
  • держитесь на безопасном расстоянии от тех, кто чихает или кашляет;
  • носите маску, когда находитесь в окружении других людей;
  • не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу;
  • при кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым изгибом или платком;
  • если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома;
  • при повышении температуры, появления кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью.

Также компания посоветовала украинцам соблюдать ограничения, установленные органами местного самоуправления и беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что День святого Патрика 2021 предлагает отпраздновать украинцам компания-разработчик известного поисковика Google. К празднику компания создала необычный дудл в традиционных цветах праздника.

Источник: Ракурс


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