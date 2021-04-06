Гугл дудл. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n152812-nosite-maski-o-profilaktike-koronavirusa-napomnil-google-foto.html

Ракурс

Профилактика COVID-19 стала темой нового дудла от компании-разработчика известного поисковика Google (Гугл), который появился на главной странице поисковика 6 апреля.

Таким образом компания решила напомнить о необходимости носить маски, и соблюдать карантин. Соответствующий дудл появился на главной странице поисковика.



Представители компании изобразили в дудле буквы слова «Google» и надели на каждую из них маску, а также создали между ними социальную дистанцию. При переходе на страницу дудла, компания показывает перечень профилактических мероприятий для предотвращения заболевания коронавирусом. Среди них:

соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащими антисептиками для рук;

держитесь на безопасном расстоянии от тех, кто чихает или кашляет;

носите маску, когда находитесь в окружении других людей;

не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу;

при кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым изгибом или платком;

если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома;

при повышении температуры, появления кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью.

Также компания посоветовала украинцам соблюдать ограничения, установленные органами местного самоуправления и беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что День святого Патрика 2021 предлагает отпраздновать украинцам компания-разработчик известного поисковика Google. К празднику компания создала необычный дудл в традиционных цветах праздника.