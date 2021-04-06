Кремль пожаловался США на «провокации» ВСУ

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«Провокации» Украины на Донбассе придумал Кремль в ответ на заявление Вашингтона с требованием к России объяснить причину стягивания войск к украинской границе. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам российского чиновника, Москва предупредила США о последствиях «провокационного поведения Киева» на Донбассе, пишет ТАСС.

У нас прошли контакты с администрацией США о ситуации на Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит, — заявил Рябков.

Ранее представитель Государственного департамента США Эдвард Прайс заявил, что Америка ведет переговоры с РФ. Вашингтон требовал, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.

Сегодня также стало известно о гибели двух бойцов Вооруженных сил Украины вследствие обстрелов оккупационных войск РФ. По данным оперативно-тактической группировки «Север» и пресс-центра операции Объединенных сил, один боец погиб близ Золотого-4.

Украинская сторона сообщает об активном распространении оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация ВСУ. Информируем, что Вооруженные силы неизменно придерживаются режима прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей, — отметили в пресс-центре ООС.



На прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои войска к украинской границе. Армию РФ стягивают в Брянскую и Воронежскую области и оккупированный Крым. Украинская разведка отметила, что Россия может под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе продвинуться вглубь территории Украины. На эти события отреагировали и в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» к потенциально «неминуемому кризису» — самому высокому уровню опасности.