Киев на локдауне второй день — пробки не рассосались, такси дорожает, фото — Громадське

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В первый день локдауна в Киеве произошел сбой работы общественного транспорта по спецпропускам. Второй, 6 апреля, начался снова с пробок и подорожания цен на проезд в такси.

Как известно, с 5 по 16 апреля в Киеве воспользоваться метро, ​​трамваем, троллейбусом или коммунальным автобусом могут только сотрудники предприятий и учреждений критической инфраструктуры.

Такое решение приняли 31 марта, а пропуска начали выдавать через два дня. Из-за большого количества заявок и выдачи пропусков в выходные дни не все смогли вовремя получить документ на руки.

Поэтому в понедельник утром, 5 апреля, метрополитеном не могли воспользоваться даже медицинские работники — полиция их не пускала. Утром 6 апреля в соцсетях снова появились фото пустых вагонов метро.

Утром, 6 апреля снова выросли цены на услуги служб такси и водителей — по крайней мере вдвое. Например, поездка по маршруту, который еще вечером 5 апреля обходилась в 87 грн, сейчас стоит 168 грн.

Киев снова сковали утренние пробки — карта Гугл показывает 8−9 бальные пробки на важнейших дорогах, особенно вблизи мостов и на въезде в столицу.

В специализированном департаменте КГГА до сих пор огромные очереди на получение пропусков. Ранее в КГГА планировали выдать 400 тыс. пропусков, но из-за обилия заявок срочно взялись допечатывать еще 100 тыс.

Нацполиция, Нацгвардия и «Муниципальная стража» второй день проверяют наличие спецпропусков в метро. Правоохранители изъяли несколько сфальсифицированніх удостоверений. Главным определяющим фактором различия подделки от настоящего пропуска является золотая рамка, которая переливается вокруг герба Киева.

На станции «Академгородок» за две минуты полицейские развернули трех человек. Пассажиры уверяли, что получили эти спецбилеты в КГГА и на них даже есть печать организации.

В понедельник прокуратура Киева разоблачила 18-летнюю девушку на продаже за 200 грн спецпропусков. Она продавала их в Фейсбук вместе со справкой о трудоустройстве в одном из медицинских учреждений Киева.

Офис президента раскритиковал мэрию, поскольку она не обеспечила пропусками даже медработников.