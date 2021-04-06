Двойной коронавирус-мутант обнаружили в США

https://racurs.ua/n152809-dvoynoy-koronavirus-mutant-obnarujili-v-ssha.html

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Новый коронавирус, который называют «двойным мутантом», обнаружили в районе залива Калифорнии. Новый вариант SARS-CoV-2 несет две мутации вируса, которые помогают ему закрепиться на клетках.

Стэнфордская клиническая вирусологическая лаборатория путем геномной последовательности подтвердила появление в США варианта, возникшего в Индии. Эксперт по инфекционным болезням, врач UCSF Питер Чин-Хонг назвал этот вариант коронавируса «менее простым». Об этом сообщает Fox News, пишут УНН.

По словам врача, вариант может быть более инфекционным, поскольку на него приходится 20% случаев в пострадавшем индийском штате Махараштра.

Если вы находитесь в лифте с кем-то, инфицированным этим вариантом, вы, скорее всего, заразитесь этим вариантом, — добавил директор Стэнфордской лаборатории, доктор Бен Пинский.

Пока не подтверждено, что новый мутировавший коронавирус может вызвать повторное заражение или является более устойчивым к антителам и вакцинам. Одна из мутаций была похожа на вариант, который впервые был обнаружен в Калифорнии. Еще одну мутацию обнаружили на вариантах, которые впервые зафиксировали в Бразилии и ЮАР.

Напомним, коронавирус в США подтвердили у почти 31,5 млн человек, свыше полумиллиона пациентов умерли.

Ранее в Африке обнаружили новый штамм SARS-CoV-2, который может содержать до 40 мутаций.