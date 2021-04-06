Коронавирус подхватили 13,2 тыс. человек, умерли еще 430 пациентов

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Коронавирус в Украине по состоянию на 6 апреля обнаружили у 13 тыс. 276 человек. Вследствие COVID-19 за сутки погибли 430 пациентов — это один из самых высоких показателей смертности от коронавирусной инфекции для Украины с начала пандемии.

13 тыс. 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 апреля 2021 года. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

Всего в Украине лабораторно подтверждено 1,76 млн случаев COVID-19.

За минувшие сутки умерли 430 пациентов, выздоровели — 10 тыс. 240.

Кроме того, в течение понедельника, 5 апреля, были госпитализированы 2 тыс. 545 человек. Осуществлено тестирований за сутки — почти 92 тыс. методами ПЦР, ИФА и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Одесской области (1 тыс. 436),

Киеве (1 тыс. 432),

Львовской области (1 тыс. 105),

Киевской области (889),

Харьковской области (878).



Кроме того, по словам Степанова, за сутки 5 апреля вакцинировано против COVID-19 в Украине 12 тыс. 856 человек. Всего с начала прививочной кампании 304 тыс. 680 человек были вакцинированы. Вторую дозу получили лишь двое украинцев.