Коронавірус підхопили 13,2 тис. осіб, померли ще 430 пацієнтів

https://racurs.ua/ua/n152808-koronavirus-pidhopyly-13-2-tys-osib-pomerly-sche-430-paciientiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на 6 квітня виявили у 13 тис. 276 осіб. Внаслідок COVID-19 за добу загинуло 430 пацієнтів — це один з найбільших показників смертності від коронавірусної інфекції для України з початку пандемії.

13 тис. 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

Загалом лабораторно підтверджено 1,76 млн випадків COVID-19.

За минулу добу померли 430 пацієнтів, одужали — 10 тис. 240.

Крім того, впродовж понеділка, 5 квітня, було госпіталізовано 2 тис. 545 осіб. Здійснено тестувань за добу — майже 92 тис. методами ПЛР, ІФА та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Одеській області (1 тис. 436),

Києві (1 тис. 432),

Львівській області (1 тис. 105),

Київській області (889),

Харківській області (878).



Крім того, за словами Степанова, за добу 5 квітня вакциновано проти COVID-19 в Україні 12 тис. 856 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії 304 тис. 680 осіб щеплено. Другу дозу вакцини отримали лише двоє українців.