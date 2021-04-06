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Коронавірус підхопили 13,2 тис. осіб, померли ще 430 пацієнтів

Коронавірус підхопили 13,2 тис. осіб, померли ще 430 пацієнтів (ІНФОГРАФІКА)

6 кві 2021, 08:44
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Коронавірус в Україні станом на 6 квітня виявили у 13 тис. 276 осіб. Внаслідок COVID-19 за добу загинуло 430 пацієнтів — це один з найбільших показників смертності від коронавірусної інфекції для України з початку пандемії.

13 тис. 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

Загалом лабораторно підтверджено 1,76 млн випадків COVID-19.

За минулу добу померли 430 пацієнтів, одужали — 10 тис. 240.

Крім того, впродовж понеділка, 5 квітня, було госпіталізовано 2 тис. 545 осіб. Здійснено тестувань за добу — майже 92 тис. методами ПЛР, ІФА та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Смертність від коронавірусу з початку спалаху в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Одеській області (1 тис. 436),

  • Києві (1 тис. 432),

  • Львівській області (1 тис. 105),

  • Київській області (889),

  • Харківській області (878).


Крім того, за словами Степанова, за добу 5 квітня вакциновано проти COVID-19 в Україні 12 тис. 856 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії 304 тис. 680 осіб щеплено. Другу дозу вакцини отримали лише двоє українців.

Джерело: Ракурс


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