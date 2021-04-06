Двоє бійців ЗСУ загинули від обстрілів РФ на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n152807-dvoie-biyciv-zsu-zagynuly-vid-obstriliv-rf-na-donbasi.html

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Двоє бійців Збройних сил України стали жертвами обстрілів терористичних військ Росії на Донбасі. Про це вранці 6 квітня повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ» та прес-центр операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

Спочатку ОТУ «Північ» вчора пізно ввечері інформувало про загибель одного військовослужбовці поблизу Золото-4.

Збройні формування Росії прицільно обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських захисників неподалік Золоте-4. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям, — йшлося в повідомленні ОТУ «Північ».

У вівторок, 6 квітня, ООС повідомив про ще одну втрату в своєму ранковому зведенні щодо ситуації на Донбасі.

Росія сім разів порушили режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки, Лебединського, Водяного армія РФ здійснила прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки — із стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям, — повідомляє прес-центр ООС.



На обстріл російсько-окупаційних військ захисники України відкрили вогонь у відповідь. Також сили ООС заявили, що РФ дообладнує старі та облаштовує нові оборонні позиції на Донеччині, а ЗСУ дотримуються режиму «тиші».