США вимагають від РФ пояснень через стягування військ до кордону України. Фото: gazeta.ru

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Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, що Російська Федерація стягує війська до кордону з Україною.

Кремль повинен пояснити нарощування сил біля українського кордону та роз’яснити ситуацію з провокаціями. США підтримують Україну на тлі російської агресії. Про це 5 квітня на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Ми попросили, щоб Росія надала пояснення через ці провокації. Проте, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цього залякування та агресії, — наголосив він.

За словами Прайса, США вважають такі агресивні дії Росії ескалацією ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація про те, що Росія перекидає свої війська до українського кордону. Армію РФ стягують в Брянську область та окупований Крим. Українська розвідка зазначила, що Росія може під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі просунутися вглиб території України.

На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки.