США требуют от РФ объяснений из-за стягивания войск к границе Украины. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n152805-vashington-trebuet-ot-moskvy-obyasneniy-iz-za-styagivaniya-voysk-k-ukrainskoy-granice.html

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Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Российская Федерация стягивает войска к границе с Украиной.

Кремль должен объяснить наращивание сил у украинской границы и разъяснить ситуацию с провокациями. США поддерживают Украину на фоне российской агрессии. Об этом 5 апреля на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Мы попросили, чтобы Россия предоставила объяснения из-за этих провокаций. Однако, что наиболее важно, мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивании и агрессии, — отметил он.

По словам Прайса, США считают такие агрессивные действия России эскалацией ситуации на Донбассе.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои войска к украинской границе. Армию РФ стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым. Украинская разведка отметила, что Россия может под видом «миротворческих» мер Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе продвинуться вглубь территории Украины.

На эти события отреагировали и в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения из «возможного кризиса „до потенциально“ неизбежного кризиса» — самого высокого уровня опасности.