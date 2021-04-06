Два бойца ВСУ погибли от обстрелов РФ на Донбассе

https://racurs.ua/n152807-dva-boyca-vsu-pogibli-ot-obstrelov-rf-na-donbasse.html

Ракурс

Два бойца Вооруженных сил Украины стали жертвами обстрелов террористических войск России на Донбассе. Об этом утром 6 апреля сообщает оперативно-тактическая группировка «Север» и пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук.

Сначала ОТГ «Север» вчера поздно вечером информировало о гибели одного военнослужащие близ Золотого-4.

Вооруженные формирования России прицельно обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских защитников неподалеку Золотое-4. Вследствие вражеского огня военнослужащий получил несовместимое с жизнью пулевое ранение, — говорилось в сообщении ОТГ «Север».

Во вторник, 6 апреля, ООС сообщил о еще одной потере в своем утреннем возведении о ситуации на Донбассе.

Россия семь раз нарушила режим прекращения огня. Неподалеку Авдеевки, Лебединского, Водяного армия РФ осуществила прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Новоалександровки — из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня два военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью, — сообщает пресс-центр ООС.



На обстрел российско-оккупационных войск защитники Украины открыли огонь. Также силы ООС заявили, что РФ обустраивает старые и новые оборонительные позиции в Донецкой области, а ВСУ продолжают соблюдать режим «тишины».