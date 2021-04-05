Международный день спорта отмечают 6 апреля. Фото: cosmopolitan.ru

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6 апреля верующие чтят память преподобного Захария. В народном календаре 6 апреля — Захарий-постник, канун Благовещения и Похвала.

В канун Благовещения хозяйки стирали, чистили, мыли и убирали в доме. Пол в домах мыли не просто водой, а чудесными настоями трав, горьковатые ароматы от которых тянулись по всей деревне. К вечеру за дворами или на краю деревни разводили костры, в которых сжигали мусор и хлам, вычищенные в избах во время уборки.

Народные приметы на 6 апреля:

выпала роса — уродит просо;

пойдет дождь — скоту будет легкий год;

потеплело на улице — жди морозов.

В мире 6 апреля отмечают Международный день спорта на благо развития и мира — праздник был принят в 2013 году Генассамблеей ООН. В этот день во многих странах жители принимают участие в различных спортивных соревнованиях.

Кроме того, в этот день в мире отмечают Всемирный день настольного тенниса, День армии, День боев на подушках, День польского контрразведывательного агентства и День свежего пива в США.

6 апреля в истории:

1748 год — в Италии обнаружили руины Помпеи.

1818 год — в Париже барон Карл Де Дрез продемонстрировал прообраз современного велосипеда.

1896 год — в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

1917 год — заработал Всеукраинский национальный конгресс.

1994 год — начало геноцида в Руанде, после того как экстремисты сбили самолет, на борту которого находились президенты Руанды Жювеналь Хабиаримана и Бурунди Сиприен Нтарьямира.

6 апреля День ангела отмечают: Артемий, Уильям, Владимир, Захария, Екатерина, Мартин, Петр и Степан.

Напомним, 4 апреля католики отмечали Пасху. У католиков празднование Пасхальных праздников начинается со Страстной недели.