Міжнародний день спорту відзначають 6 квітня. Фото: cosmopolitan.ru

https://racurs.ua/ua/n152806-6-kvitnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-sportu.html

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6 квітня віряни вшановують пам’ять преподобного Захарія. У народному календарі 6 квітня — Захарій-постник, переддень Благовіщення, Похвала.

У переддень Благовіщення господині прали, чистили, мили і прибирали в будинку. Підлогу в будинках мили не просто водою, а чудовими настоями трав, гіркуваті аромати від яких тягнулися по всьому селі. До вечора за дворами або на краю села розводили багаття, в яких спалювали сміття та мотлох, вичищені в хатах під час прибирання.

Народні прикмети на 6 квітня:

випала роса — вродить просо;

піде дощ — худобі буде легкий рік;

потепліло на вулиці — чекай морозів.

У світі 6 квітня відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та світу — свято було ухвалене в 2013 році Генасамблеєю ООН. Цього дня у багатьох країнах жителі беруть участь у різних спортивних змаганнях.

Крім того, цього дня в світі відзначають Всесвітній день настільного тенісу, День армії США, День боїв на подушках, День польського контррозвідувального агентства та День свіжого пива в США.

6 квітня в історії:

1748 рік — в Італії виявили руїни Помпеї.

1818 рік — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував прообраз сучасного велосипеда.

1896 рік — в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри.

1917 рік — запрацював Всеукраїнський Національний конгрес.

1994 рік — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жювеналь Хабіарімана і Бурунді Сипрієн Нтарьяміра.

6 квітня День ангела відзначають: Артемій, Вільям, Володимир, Захарія, Катерина, Мартін, Петро та Степан.

Нагадаємо, 4 квітня католики відзначали Великдень. У католиків святкування Великодніх свят розпочинається зі Страсного тижня.