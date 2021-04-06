Подвійний коронавірус-мутант виявили у США

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Новий коронавірус, який називають «подвійним мутантом», виявили в районі затоки Каліфорнії. Новий варіант SARS-CoV-2 несе дві мутації вірусу, які допомагають йому закріпитися на клітинах.

Стенфордська клінічна вірусологічна лабораторія шляхом геномної послідовності підтвердила появу у США варіанту, що виник в Індії. Експерт з інфекційних хвороб, лікар UCSF Пітер Чін-Хонг назвав цей варіант коронавірусу «менш простим». Про це повідомляє Fox News, пишуть УНН.

За словами лікаря, варіант може бути більш інфекційним, оскільки на нього припадає 20% випадків у постраждалому індійському штаті Махараштра.

Якщо ви перебуваєте в ліфті з кимось, хто інфікований цим варіантом, ви, швидше за все, заразитесь цим варіантом, — додав директор Стенфордської лабораторії, доктор Бен Пінський.

Наразі не підтверджено, що новий мутований коронавірус може спричинити повторне зараження або є більш стійким до антитіл і вакцин. Одна з мутацій була схожа на варіант, який вперше був виявлений у Каліфорнії. Ще одну мутацію виявили на варіантах, які вперше зафіксували в Бразилії та ПАР.

Нагадаємо, коронавірус у США підтвердили у майже 31,5 млн осіб, понад півмільйона пацієнтів померли.

Раніше в Африці виявили новий штам SARS-CoV-2, який може містити до 40 мутацій.