Київ на локдауні другий день — затори не розсмокталися, таксі дорожчає, фото — Громадське

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У перший день локдауну в Києві стався збій роботи громадського транспорту за спецперепустками. Другий, 6 квітня, розпочався знову із заторів та подорожчання цін на проїзд у таксі.

Як відомо, з 5 по 16 квітня в Києві скористатися метро, трамваєм, тролейбусом чи комунальним автобусом можуть лише співробітники підприємств та установ критичної інфраструктури.

Таке рішення ухвалили 31 березня, а перепустки почали видавати за два дні. Через велику кількість заявок та видачу перепусток у вихідні не всі змогли вчасно отримати документ на руки.

Тому в понеділок уранці, 5 квітня, метрополітеном не могли скористатися навіть медичні працівники — поліція їх не впускала. Уранці 6 квітня в соцмережах знову з’явилися фото порожніх вагонів метро.

Уранці, 6 квітня знову зросли ціни на послуги служб таксі і водіїв — принаймні удвічі. Наприклад, поїздка за маршрутом, який ще ввечері 5 квітня обходився у 87 грн, зараз коштує 168 грн.

Київ знову скували ранкові затори — карта Гугл показує 8−9 бальні затори на найважливіших дорогах, особливо поблизу мостів та на в’їзді до столиці.

У спеціалізованому департаменті КМДА досі величезні черги на отримання перепусток. Раніше в КМДА планували видати 400 тис. перепусток, але через велику кількість заявок терміново взялися додруковувати ще 100 тис.

Нацполіція, Нацгвардія і «Муніципальна варта» другий день перевіряють спецперепустки в метро. Правоохоронці вилучили декілька сфальшований посвідчень. Головним визначальним чинником відмінності підробки від справжньої перепустки є золота рамка, що переливається навколо герба Києва.

На станції «Академмістечко» за дві хвилини поліцейські розвернули трьох людей. Пасажири запевняли, що отримали ці спецквитки в КМДА і на них навіть є печатка організації.

У понеділок прокуратура Києва викрила 18-річну дівчину на продажі за 200 грн спецперепусток. Вона продавала їх у Фейсбук разом із довідкою про працевлаштування в одному з медичних закладів Києва.

Офіс президента розкритикував мерію, оскільки та не забезпечила перепустками навіть медпрацівників.