Кремль пожалівся США на «провокації» ЗСУ

Кремль заявив США про “провокації” ЗСУ на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n152811-kreml-zayavyv-ssha-pro-provokaciyi-zsu-na-donbasi.html

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«Провокації» України на Донбасі вигадав Кремль у відповідь на заяву Вашингтона з вимогою до Росії пояснити причину стягування військ до українського кордону. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За словами російського чиновника, Москва попередила США про наслідки «провокаційної поведінки Києва» на Донбасі, пише ТАСС.

У нас пройшли контакти з адміністрацією США щодо ситуації на Донбасі. Ми вичерпним чином виклали американській стороні те, що відбувається, — заявив Рябков.

Раніше представник Державного департаменту США Едвард Прайс заявив, що Америка веде переговори з РФ через Україну. Вашингтон вимагав, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.

Сьогодні стало відомо про загибель двох бійців Збройних сил України внаслідок обстрілів окупаційних військ РФ. За даними оперативно-тактичного угруповання «Північ» та прес-центру операції Об'єднаних сил, один боєць загинув поблизу Золотого-4.

Українська сторона повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація ЗСУ. Інформуємо, що Збройні сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей, — наголосили в прес-центрі ООС.



Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація про те, що Росія перекидає свої війська до українського кордону. Армію РФ стягують в Брянську і Воронежську області та окупований Крим. Українська розвідка зазначила, що Росія може під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі просунутися вглиб території України. На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки.