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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: IStock

Выход из локдауна трех регионов прогнозируют в Минздраве

6 апр 2021, 10:32
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Коронавирус в Украине может пойти на спад сразу в трех регионах — Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Эти регионы уже скоро покинут «красную» зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Сообщается, что в этих регионах значительно уменьшилось количество больных, а в ближайшее время, после полной стабилизации ситуации в регионах, области начнут выходить из «красной» зоны распространения коронавируса.


Здесь месяц назад была критическая ситуация, заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%. Сегодня — 37%, — заявил Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что усиленные карантинные мероприятия в ближайшие дни начнут действовать в Хмельницкой области. Усиленный карантин в регионе начнет действовать с 7 апреля и продлится до 18 апреля. Решение о введении более жестких ограничений на территории области приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Источник: Ракурс


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