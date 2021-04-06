Ми на межі, збільшувати кількість COVID-ліжок неможливо — Степанов

https://racurs.ua/ua/n152816-my-na-meji-zbilshuvaty-kilkist-covid-lijok-nemojlyvo-stepanov.html

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З коронавірусом в лікарнях України наразі перебуває 47 тис. пацієнтів. Профільний міністр Максим Степанов вкотре назвав ситуацію із захворюваністю напруженою.

На брифінгу 6 квітня він визнав, що далі збільшувати кількість лікарняних ліжок з підведеним до них киснем неможливо.

Ми збільшили потужності до неймовірних цифр. З киснем нині 67 тис. ліжок, але це певна межа, більше далі не можемо збільшувати цей показник. Інші хвороби не робили канікули, їх також треба лікувати, — розповів Степанов.

Він нарікає на виснаженість медиків, які вже рік щодня в реанімаціях рятують людей.

Поки кияни проклинають владу за спецперепустки в громадський транспорт і стоять в заторах, столичні лікарі мріють про повтор минулорічного локдауну, повідомляють «Букви».

Ситуація в мед закладах настільки напружена, що мер Києва Віталій Кличко 5 квітня в ефірі телеканалу «Україна-24» не виключив запровадження комендантської години.

Щодо комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший — вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану, — зазначив Кличко.



Але для запровадження комендантської години, Верховній Раді треба запровадити надзвичайний стан. Депутати монобільшості кажуть, що наразі про такий варіант їм не говорять.

В ефірі «Свободи слова» міністр Степанов визнав, що до 15 квітня карантин не завершиться і Україну чекає дуже складний період.