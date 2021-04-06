Стрілянина в поїзді на Харківщині – спецпризначенці затримали двох військових. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n152815-strilyanyna-v-poyizdi-na-harkivschyni-specpryznachenci-zatrymaly-dvoh-viyskovyh-foto.html

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Стрілянину в поїзді № 126 «Костянтинівка — Київ» влаштували двоє пасажирів. Спецпризначенці обеззброїли їх та висадили на станції «Красноград».

Порушниками виявилися військовослужбовці, які мали дозвіл на носіння зброї, інформує прес-служба «Укрзалізниці».

Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. В момент стрілянини у вагоні перебували 11 пасажирів.

Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. Наразі поїзд затримується в дорозі близько на шість годин.

Про стрілянину в купе потяга заявив провідник потяга. У купе знаходилися двоє військовослужбовців фельд'єгерської служби, пише «Depo.Харків».

Близько 5.00 бійці спецпідрозділу «Корд» провели штурм купе та затримали двох військовослужбовців. Під час штурму, за попередньою інформацією, працівники фельд'єгерської служби не чинили збройного опору.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців доставили до Красноградського відділу поліції. Їхні речі залишені в купе, там працюють слідчі.

Раніше ми повідомляли, що швидкісний поїзд зійшов з рейок поблизу Запоріжжя. У вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.