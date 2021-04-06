Стрельба в поезде на Харьковщине – спецназовцы задержали двух военных. Фото: zn.ua

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Стрельбу в поезде № 126 «Константиновка — Киев» устроили двое пассажиров. Спецназовцы обезоружили их и высадили на станции «Красноград».

Нарушителями оказались военнослужащие, имеющие разрешение на ношение оружия, информирует пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд отправился из Донецкой области, недалеко от стороны фронта. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. В момент стрельбы в вагоне находились 11 пассажиров.

После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. Сейчас поезд задерживается в пути примерно на шесть часов.

О стрельбе в купе поезда заявил проводник поезда. В купе находились двое военнослужащих фельдъегерской службы, пишет «Depo.Харковь».

Около 5.00 бойцы спецподразделения «Корд» провели штурм купе и задержали двух военнослужащих. Во время штурма, по предварительной информации, работники фельдъегерской службы не оказывали вооруженного сопротивления.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих доставили в Красноградский отдел полиции. Их вещи оставлены в купе, там работают следователи.

Ранее мы сообщали, что скоростной поезд сошел с рельсов возле Запорожья. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров.