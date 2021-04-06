Когда в Украине появится коллективный иммунитет к коронавирусу. Фото: khoda.gov.ua

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине начнет формироваться с тех пор, когда появится 60−70% привитых граждан.

В Украине 70% населения — это 24 млн граждан. До конца года в стране должны вакцинировать большинство взрослого населения, и это позволит сформировать коллективный иммунитет. Об этом 6 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на телеканале ICTV.

По словам министра, на сегодняшний день для вакцинации задействованы лишь 30% имеющихся в стране кабинетов прививок. Степанов убеждает, что в Украине могут делать около 6 млн прививок в месяц. Если же будут работать все кабинеты прививок, то можно будет ежемесячно сделать 13,5 млн прививок.

Это наши мощности, при чем в спокойном режиме, — заявил Степанов.

Напомним, 4 апреля вакцинация в Украине замерла сразу в двух областях «красной» зоны карантина. В тот день в Одесской и Киевской области не сделали ни одной прививки. Также вакцинация приостановилась в «желтой» Херсонской области.