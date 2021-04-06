Коли в Україні з'явиться колективний імунітет до коронавірусу. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n152814-koly-v-ukrayini-z-yavytsya-kolektyvnyy-imunitet-do-koronavirusu-rozpoviv-stepanov.html

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Колективний імунітет до коронавірусу в Україні почне формуватися відтоді, коли з’явиться 60−70% щеплених громадян.

В Україні 70% населення — це 24 млн громадян. До кінця року в країні повинні вакцинувати більшість дорослого населення і це дозволить сформувати колективний імунітет. Про це 6 квітня заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на телеканалі ICTV.

За словами міністра, на сьогоднішній день для вакцинації задіяні лише 30% наявних в країні кабінетів щеплень. Степанов переконує, що в Україні можуть робити близько 6 млн щеплень в місяць. Якщо ж працюватимуть всі кабінети щеплень, то можна буде щомісяця зробити 13,5 млн щеплень.

Це наші потужності, при чому в спокійному режимі, — заявив Степанов.

Нагадаємо, 4 квітня вакцинація в Україні завмерла відразу у двох областях «червоної» зони карантину. Того дня в Одеській та Київській області не зробили жодного щеплення. Також вакцинація призупинилася в «жовтій» Херсонській області.