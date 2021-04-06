Мы на грани, увеличивать количество COVID-коек невозможно — Степанов

https://racurs.ua/n152816-my-na-grani-uvelichivat-kolichestvo-covid-koek-nevozmojno-stepanov.html

Ракурс

С коронавирусом в больницах Украины сейчас находится 47 тыс. пациентов. Профильный министр Максим Степанов еще раз назвал ситуацию с заболеваемостью напряженной.

На брифинге 6 апреля он признал, что дальше увеличивать количество больничных коек с подведенным к ним кислородом невозможно.

Мы увеличили мощности до невероятных цифр. С кислородом сейчас 67 тыс. коек, но это некий предел, больше дальше не можем увеличивать этот показатель. Другие болезни не делали каникулы, их также надо лечить, — рассказал Степанов.

Он сетует на истощение медиков, которые уже год ежедневно в реанимации спасают людей.

Пока киевляне проклинают власть за спецпропуска в общественный транспорт и стоят в пробках, столичные врачи мечтают о повторе прошлогоднего локдауна, сообщают «Буквы».

Ситуация в медучреждениях настолько напряженная, что мэр Киева Виталий Кличко 5 апреля в эфире телеканала «Украина-24» не исключил введения комендантского часа.

По поводу комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый — вакцинация, до тех пор, пока у нас достаточного количества вакцины нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению, — отметил Кличко.



Но для введение комендантского часа Верховной Раде нужно ввести чрезвычайное положение. Депутаты монобольшинства заявляют, что пока о таком варианте им не говорят.

В эфире «Свободы слова» министр Степанов признал, что до 15 апреля карантин не закончится и Украину ждет очень сложный период.