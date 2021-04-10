Доставлять лекарство в опухоль научились японские ученые

Рак. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153055-dostavlyat-lekarstvo-v-opuhol-nauchilis-yaponskie-uchenye.html

Ракурс

Вылечить рак в будущем можно будет гораздо менее вредными способами, чем те, что доступны сейчас. В Японии группа исследователей научилась управлять гидрогелем для доставки противораковых препаратов прямо к опухоли.

Процесс высвобождения препаратов контролируется температурой и кислотностью среды. Соответствующее исследование опубликовали в Journal of Controlled Release.

Сообщается, что гидрогели состоят из скрепленных в единую сеть полимеров, между которыми находится вода. Эти материалы считаются перспективными контейнерами для доставки лекарственных средств, поскольку они весьма дешевы в изготовлении, биосовместимы и способны надежно сохранять лекарственные средства на протяжении всего их пути до опухоли.

Этот необычный материал можно ввести через шприц, а затем активировать в организме при помощи инфракрасного света. Также можно дать гидрогелям возможность реагировать на определенные стимулы в микроокружении опухоли, такие как набухание или сжатие при воздействии температуры или изменения рН. В ответ на эти стимулы гидрогели будут высвобождать лекарственные средства только в месте опухоли, не нанося вред здоровым тканям.

Отмечается, что до сих пор разрабатываемые для этой цели гидрогели реагировали на один конкретный стимул, но японским ученым удалось найти более универсальное решение. Они смогли создать материал из синтетических полимеров и органических соединений с включением аминогрупп. Благодаря этому новый гидрогель может сжиматься и набухать в ответ как на изменение температуры, так и на изменение рН, и в результате высвобождать содержащиеся в нем лекарства.

Новый гидрогель уже проверили в лабораторных экспериментах. Сетчатая структура гидрогеля позволила сохранять лекарства в целости, пока не наступит момент для их высвобождения. Изменяя размер полимерной сетки, ученые смогли контролировать количество и тип доставляемого в организм препарата.

Напомним, ранее мы сообщали, что австралийские ученые обнаружили ген, который отвечает за развитие наиболее агрессивной и опасной разновидности рака груди с катастрофически низкой выживаемостью. Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы зависит от присутствия таких гормонов, как прогестерон и эстроген.