Доставляти ліки в пухлину навчилися японські вчені

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https://racurs.ua/ua/n153055-dostavlyaty-liky-v-puhlynu-navchylysya-yaponski-vcheni.html

Ракурс

Вилікувати рак у майбутньому можна буде набагато менш шкідливими способами, ніж ті, що доступні зараз. У Японії група дослідників навчилася керувати гідрогелем для доставлення протиракових препаратів прямо до пухлини.

Процес вивільнення препаратів контролюється температурою й кислотністю середовища. Відповідне дослідження опублікували в Journal of Controlled Release.

Повідомляється, що гідрогелі складаються зі скріплених у єдину мережу полімерів, між якими знаходиться вода. Ці матеріали вважаються перспективними контейнерами для доставлення лікарських засобів, оскільки вони дуже дешеві у виготовленні, біосумісні та здатні надійно зберігати лікарські засоби впродовж усього їх шляху до пухлини.

Цей незвичайний матеріал можна ввести через шприц, а потім активувати в організмі завдяки інфрачервоному світлу. Також можна надати гідрогелю можливість реагувати на певні стимули в мікрооточенні пухлини, такі як набухання або стиснення під час впливу температури або зміни pH. У відповідь на ці стимули гідрогелі будуть вивільняти лікарські засоби тільки в місці пухлини, не завдаючи шкоди здоровим тканинам.

Зазначається, що досі розроблені для цієї мети гідрогелі реагували на один конкретний стимул, але японським вченим вдалося знайти більш універсальне рішення. Вони змогли створити матеріал із синтетичних полімерів і органічних сполук із включенням аміногрупп. Завдяки цьому новий гідрогель може стискуватися й набухати у відповідь як на зміну температури, так і на зміну pH, і вивільняти ліки, що в ньому містяться.

Новий гідрогель уже перевірили в лабораторних експериментах. Сітчаста структура гідрогелю дозволила зберігати ліки в цілості, поки не настане момент для їх вивільнення. Змінюючи розмір полімерної сітки, вчені змогли контролювати кількість і тип препарату, що отримає організм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що австралійські вчені виявили ген, який відповідає за розвиток найбільш агресивного та небезпечного різновиду раку грудей із катастрофічно низьким показником виживання. Зростання гормоночутливої ракової пухлини молочної залози залежить від присутності таких гормонів, як прогестерон і естроген.