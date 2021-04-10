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Ракурс
Агрессия России. Фото: Политраша

Россия должна прекратить подстрекательскую риторику — Блинкен обсудил агрессию РФ с Францией и Германией

10 апр 2021, 11:31
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Агрессия России на украинских границах вызвала беспокойство в США и Европе. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции и Германии наращивание военного присутствия РФ у границ Украины.

В Европе подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлениях на сайте Госдепа.

Сообщается, что Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считают, что Россия должна прекратить свою опасную и безответственную риторику, а также отказаться от накопления военной силы в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.


В разговоре с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом обе стороны подчеркнули важность поддержки Украины против российских провокаций, а также необходимость немедленного прекращения Россией скопления военных у границ и подстрекательской риторики.

Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России в отношении Украины продолжает наращиваться — возле украинских границ становится все больше российской техники и военных. В связи с этим страны-партнеры Украины бьют тревогу. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин отправятся в Брюссель для обсуждения наращивание российских войск у украинских границ. Визит запланирован на следующую неделю и продлится большую его часть.

Источник: Ракурс


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