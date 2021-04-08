ООН сделала заявление по Донбассу

https://racurs.ua/n152985-oon-sdelala-zayavlenie-po-donbassu.html

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ООН сделала заявление из-за ситуации на Донбассе — Организация Объединенных Наций призвала доноров в полном объеме профинансировать гуманитарную помощь Украине. По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжжарика, с 168 млн долл., которые организация совместно с гуманитарными партнерами запросили для помощи Донецкой и Луганской областям, пока выделено свыше 9 млн долл. (5,5%).

Дюжжарик также отметил, что в результате недавних обстрелов были повреждены линии электропередач близ Южно-Донбасского водопровода. Тогда водоснабжение было временно остановлено для свыше миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны линии разграничения.

Хотя повреждения линий электропередач быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на Востоке Украины… А также призываем обеспечить безусловный доступ к (гуманитарной — ред.) помощи тем, кто в ней нуждается, — отметил спикер генсека ООН, пишет «Голос Америки».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для СМИ 8 апреля подтвердила растущую обеспокоенность США из-за действий России на Донбассе и у границ Украины.

Вашингтон все больше обеспокоен недавней эскалацией агрессии РФ на Востоке Украины, включая перемещение российских войск близ украинских границ. Россия сейчас имеет больше войск у границ, чем за все время с 2014 года… Это все крайне тревожные знаки, — заявила Псаки.

Отметим, что в Государственном департаменте США ранее сегодня также заявили о наличии «глубоких разногласий» с Россией. Накануне в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дестабилизирующие действия России вредят намерениям деэскалации, достигнутым при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

Напомним, 8 апреля войну на Донбассе против Украины прокомментировали в Кремле. Заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий на Донбассе будет началом конца Украины». Таким образом российский чиновник отреагировал на визит президента Владимира Зеленского на Донбасс. По мнению Козака, эта поездка вряд ли приведет к эскалации, однако Киев «играет со спичками».

На фоне обострения украинская делегация собрала экстренное заседание ТКГ, но оно не принесло результатов. Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки». Ситуация на линии соприкосновения обострилась в последние недели. Украина и мир обвиняют Россию в стягивании войск к границе. Официальный Вашингтон и Берлин призвали Путина отвести войска от украинской границы.