ООН зробила заяву щодо Донбасу — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n152985-oon-zrobyla-zayavu-schodo-donbasu.html

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ООН зробила заяву через ситуацію на Донбасі — Організація Об'єднаних Націй закликала донорів у повному обсязі профінансувати гуманітарну допомогу Україні. За словами речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжжарика, із 168 млн дол., які організація спільно з гуманітарними партнерами запросили для допомоги Донецькій та Луганській областям, наразі виділено трохи більше 9 млн дол. (5,5%).

Дюжжарик також зазначив, що внаслідок нещодавніх обстрілів було пошкоджено лінію електропередач поблизу Південно-Донбаського водогону. Тоді водопостачання було тимчасово зупинено для понад мільйона осіб у 50 населених пунктах по обидва боки лінії розмежування.

Хоча пошкодження ліній електромереж швидко відремонтували, ми закликаємо всі сторони не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі з водопостачання на сході України… А також закликаємо забезпечити безумовний доступ до (гуманітарної — ред.) допомоги тим, хто її потребує, — зауважив речник генсека ООН, пише «Голос Америки».

В свою чергу, речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для ЗМІ 8 квітня підтвердила зростаючу стурбованість США через дії Росії на Донбасі та біля кордонів України.

Вашингтон все більше стурбований нещодавньою ескалацією агресії РФ на Сході України, включно з переміщенням російських військ біля українських кордонів. Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, аніж за весь час з 2014 року… Це все вкрай тривожні знаки, — заявила Псакі.

Зауважимо, що у Державному департаменті США раніше сьогодні також заявили про наявність «глибоких розбіжностей» з Росією. Напередодні в американському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що дестабілізуючі дії Росії шкодять намірам деескалації, досягнутим за посередництва ОБСЄ торік у липні.

Нагадаємо, 8 квітня війну на Донбасі проти України прокоментували у Кремлі. Заступник голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак заявив, що «початок бойових дій на Донбасі буде початком кінця України». Таким чином російський чиновник відреагував на візит президента Володимира Зеленського на Донбас. На думку Козака, ця поїздка навряд чи призведе до ескалації, проте Київ «грає із сірниками».

На тлі загострення українська делегація зібрала екстрене засідання ТКГ, але воно закінчилося без результатів. Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн «нормандської четвірки». Ситуація на лінії зіткнення загострилася в останні тижні. Україна та світ звинувачують Росію у стягуванні військ до кордону. Офіційний Вашингтон та Берлін закликали Путіна відвести війська від кордону.