У Зеленського відповіли на заяви Кремля про війну і “початок кінця України”

https://racurs.ua/ua/n152981-u-zelenskogo-vidpovily-na-zayavy-kremlya-pro-viynu-i-pochatok-kincya-ukrayiny.html

Ракурс

В офісі Володимира Зеленського відповіли на сьогоднішні скандальні заяви Кремля про те, що «початок бойових дій на Донбасі стане початком кінця України». Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Київ не зацікавлений в ескалації військового протистояння, а Збройні сил України готові до будь-якого розвитку подій.

Дипломатичний шлях залишається державним пріоритетом, — заявив Подоляк в коментарі «Укрінформу».

Таким чином на Банковій прокоментували останні заяви заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Армія готова до будь-якого розвитку подій, але державний пріоритет незмінний — ставка на пошук дипломатичного рішення для припинення війни. Україна цінує кожне життя своїх громадян, загострення ситуації на Донбасі — це дійсно серйозно… Те, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій, — світ це чітко бачить, — наголосив Подоляк.



Також у Зеленського зазначили, що не здивовані черговими «брязканнями кулаками» Кремля. За словами Подоляка, машина пропаганди РФ працює на посилення тиску не лише на Україну, а й на інших учасників «нормандського формату» та країни, які підтримують територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 8 квітня війну на Донбасі проти України прокоментували у Кремлі. Заступник голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак заявив, що «початок бойових дій на Донбасі буде початком кінця України». Таким чином російський чиновник відреагував на візит президента Володимира Зеленського на Донбас. На думку Козака, ця поїздка навряд чи призведе до ескалації, проте Київ «грає із сірниками».