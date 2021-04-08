Початок війни стане початком кінця України — Кремль заявив про намір “захистити” Донбас

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Війну на Донбасі проти України прокоментували у Кремлі. Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що «початок бойових дій на Донбасі буде початком кінця України». Таким чином російський чиновник відреагував на сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського на Донбас. На думку Козака, ця поїздка навряд чи призведе до ескалації, проте Київ «грає із сірниками».

Я не думаю, що його (Зеленського — ред.) поїздка на Донбас пов’язана із загостренням… Сьогодні важко передбачити, до чого ці діти дограються із сірниками. Ось важко просто передбачити, до чого вони дограються. Ось те, що він поїхав, — це елемент тієї ж гри, — цитує ТАСС представника Кремля.

Виступаючи на брифінгу у Москві, Козак не виключив, що Росія може «стати на захист своїх громадян» на Донбасі. Він нагадав заяву очільника країни-агресора Володимира Путіна про те, що трагедія в Сребрениці може повторитися на Донбасі.

Все залежить від того, який буде масштаб пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо стати на захист, — переконує Козак.

Нагадаємо, різанина у Сребрениці — один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній історії Європи, скоєний під час Боснійської війни 13−22 липня 1995 року. Тоді боснійські серби вчинили масове вбивство близько 8 тис. боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років.