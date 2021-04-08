Зеленський на Донбасі вручив нагороди та проінспектував польову кухню — фото з фронту

https://racurs.ua/ua/n152970-zelenskyy-na-donbasi-vruchyv-nagorody-ta-proinspektuvav-polovu-kuhnu-foto-z-frontu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня відвідав Донбас. Глава держави побував на позиціях військ ООС, зокрема на передньому краї оборони.

Президент відвідав ділянку фронту, на якій зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню, повідомила його прес-служба.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями про ситуацію на фронті. Разом вони вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях. Глава держави вручив захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Згодом Зеленський пообідав разом з військовими у солдатській їдальні.

Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових, — повідомляє прес-служба Банкової.

«Ракурс» повідомляв, що 8 квітня на Донбасі знову загинув український військовослужбовець. Загибель біля Водяного — це дев’ята бойова втрата Збройних сил України на Донбасі упродовж двох тижнів.