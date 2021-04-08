Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152946-zelenskyy-pryyihav-pidbadoruvaty-viyskovyh-na-donbasi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прибув на Донбас з робочою поїздкою. Як Верховний Головнокомандувач, він вирішив поспілкуватися з українськими військовими та підняти бойовий дух захисників.

Під час візиту президент відвідає передові позиції, де спостерігається найбільша кількість порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба президента.





Повідомляється, що президент Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі знову загинув український військовослужбовець. Загибель біля Водяного — це дев’ята бойова втрата Збройних сил України на Донбасі упродовж двох тижнів.

26 березня в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців. 5 квітня були втрати поблизу Авдіївки і Золотого-4. 6 квітня Україна втратила ще двох бійців: один військовий загинув під час обстрілу російсько-окупаційних військ, ще один боєць загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої.

На тлі загострення українська делегація зібрала екстрене засідання ТКГ, але воно закінчилося без результатів. Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн «нормандської четвірки». Ситуація на лінії зіткнення в Донбасі загострилася в останні тижні. Україна звинувачує Росію в стягуванні військ до кордону.