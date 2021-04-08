COVID-статистика позитивна тільки у чотирьох регіонах України

https://racurs.ua/ua/n152945-covid-statystyka-pozytyvna-tilky-u-chotyroh-regionah-ukrayiny-infografika.html

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Коронавірус в Україні все ще лютує попри заяви науковців про вихід COVID-статистики третьої хвилі на плато.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, показник госпіталізацій з коронавірусом у нормі (60 на 100 тис.) тільки в чотирьох регіонах країни — Закарпатській (59,6), Кіровоградській (40,8), Луганській (58,5) і Херсонській (52,2) областях.

У Києві наразі найбільші в Україні проблеми із завантаженістю ліжок з киснем — 83,5% при нормі 65%. Цей показник занадто високий у Житомирській (70,5%), Київській (78,3%), Львівській (72,9%), Миколаївській (73,7%), Одеській (70,6%), Сумській (65,6%) і Хмельницькій (69%) областях.

У статистці МОЗ від 8 квітня в «червоній» зоні перебувають 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Решта областей у «помаранчевій» зоні, а Херсонщина — у «жовтій».

Ці дані наразі не враховують рішення Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 7 квітня. Учора вона перевела З 9 квітня Хмельницьку та Запорізьку області у червоний рівень епідемічної небезпеки.

У Хмельницькій області рівень госпіталізацій складає 131 особа/100 тис. населення. Він найвищий з усіх регіонів України. Тут також високий коефіцієнт виявлення випадків, а завантаженість ліжок з киснем складає 68,2%.

У Запорізькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищені показники госпіталізацій і коефіцієнт виявлення випадків.

Головний санітарний лікар україни Віктор Ляшко також зазначав, що близькою до «червоної» зони є Харківська область.