Ще дві області отримали «червоний» коронавірусний статус

Ще дві області отримали «червоний» коронавірусний статусhttps://racurs.ua/ua/n152919-sche-dvi-oblasti-otrymaly-chervonyy-koronavirusnyy-status.htmlРакурс
«Червоний» рівень карантину встановлюють у ще двох областях України. 7 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Держкомісія вирішила встановити з 9 квітня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях. Таким чином, в Україні буде налічуватися вже 13 регіонів із «червоним» рівнем.
Крім того, у цих регіонах почнуть застосовувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної небезпеки.
У «червоній» зоні, зокрема, буде заборонено:
роботу закладів громадського харчування;
роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів та театрів;
роботу непродовольчих магазинів і ринків, спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;
роботу закладів освіти, окрім дитячих садочків та початкових класів;
проведення масових заходів.
Водночас у «червоних» зонах продовжать працювати: банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, заклади медичної та ветеринарної практики, магазини, понад 60% площі яких займають харчові продукти. Також місцева влада має вирішити як працюватиме громадський транспорт.
Тим часом в епідемічному зонуванні МОЗ станом на 7 квітня «червоними» є тільки 11 регіонів. Нагадаємо, що раніше в Кабміні обіцяли закрити усю країну на локдаун, якщо половина регіонів стануть «червоними».
Водночас на початку тижня в уряді та Офісі президента повідомляли про ймовірність виходу кількох областей зі стану жорсткого карантину. Йшлося про регіони, які першими потрапили в «червону» зону на початку березня.