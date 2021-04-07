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Ракурс
Ще дві області отримали "червоний" коронавірусний статус

Ще дві області отримали «червоний» коронавірусний статус

7 кві 2021, 18:41
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«Червоний» рівень карантину встановлюють у ще двох областях України. 7 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Держкомісія вирішила встановити з 9 квітня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях. Таким чином, в Україні буде налічуватися вже 13 регіонів із «червоним» рівнем.

Крім того, у цих регіонах почнуть застосовувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної небезпеки.

У «червоній» зоні, зокрема, буде заборонено:

  • роботу закладів громадського харчування;

  • роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів та театрів;

  • роботу непродовольчих магазинів і ринків, спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;

  • роботу закладів освіти, окрім дитячих садочків та початкових класів;

  • проведення масових заходів.

Водночас у «червоних» зонах продовжать працювати: банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, заклади медичної та ветеринарної практики, магазини, понад 60% площі яких займають харчові продукти. Також місцева влада має вирішити як працюватиме громадський транспорт.

Тим часом в епідемічному зонуванні МОЗ станом на 7 квітня «червоними» є тільки 11 регіонів. Нагадаємо, що раніше в Кабміні обіцяли закрити усю країну на локдаун, якщо половина регіонів стануть «червоними».


Водночас на початку тижня в уряді та Офісі президента повідомляли про ймовірність виходу кількох областей зі стану жорсткого карантину. Йшлося про регіони, які першими потрапили в «червону» зону на початку березня.

Джерело: Ракурс


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