Ще дві області отримали "червоний" коронавірусний статус

https://racurs.ua/ua/n152919-sche-dvi-oblasti-otrymaly-chervonyy-koronavirusnyy-status.html

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«Червоний» рівень карантину встановлюють у ще двох областях України. 7 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Держкомісія вирішила встановити з 9 квітня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях. Таким чином, в Україні буде налічуватися вже 13 регіонів із «червоним» рівнем.

Крім того, у цих регіонах почнуть застосовувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної небезпеки.