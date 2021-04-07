Карантин у Харкові посилять, але роботу транспорту не змінять

https://racurs.ua/ua/n152917-karantyn-u-harkovi-posylyat-ale-robotu-transportu-ne-zminyat.html

Ракурс

У Харкові з 10 квітня обмежать роботу закладів харчування, непродовольчих магазинів та посилять контроль продовольчих ринків.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» 7 квітня сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Розуміючи ситуацію, яка сьогодні у нас відбувається, ми ухвалимо рішення про те, що, починаючи з суботи, ми введемо жорсткіші заходи з карантинних обмежень. В чому вони полягатимуть? Ми обмежимо режим роботи ресторанів, барів, кафе — до 20.00 вони працюватимуть. Переважно робота має бути на літніх верандах і майданчиках, — повідомив Терехов.

Щодо продовольчих ринків, то влада краще стежитиме за масковим режимом роботи і дотриманням соціальної дистанції. Непродовольчі магазини будуть закриватися о 20.00. Обмеження діятимуть із найближчої суботи.

Графік роботи транспорту не зміниться.

Метро як працювало, так і працюватиме. Громадський транспорт як працював, так і працюватиме, оскільки це необхідно для перевезення людей. Економіка кожної людини цього не витримає, тому ми будемо реагувати з огляду на те, як розвиватиметься ситуація. Про тотальний локдаун не йдеться, — сказав Терехов.



Крім того, у Харкові працюватимуть дитсадки, а учні 1−4 класів продовжуватимуть навчання у школах. Учні середніх та старших класів — дистанційно.

«Ракурс» сьогодні повідомляв про пік смертей від коронавірусу в Україні. В Харкові за 6 квітня зафіксували 878 нових заражень.